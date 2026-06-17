野村周平、眉なし・ロン毛・刺青姿の衝撃ビジュ公開「ガス人間」ビジュに「ワイルドな感じも似合う」「一瞬誰かと思った」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】俳優の野村周平が6月16日、自身のInstagramを更新。眉のない顔や入れ墨が入った腕などを公開し、話題となっている。
【写真】32歳俳優「一瞬誰かと思った」眉なし・ロン毛・刺青の衝撃ビジュ
野村は「人生とは色々な選択の連続だ。そう僕は20代の時に思い続けて自分とは何者かと思う毎日を過ごしてきました」「30歳になって、新しい人生を始めようと思った時にふと、『刺青でもいれたろか』と浮かんだ。これからの人生を素直に生きようという決意の証です」と記し、写真を投稿。肩下まで伸びたロングヘアをセンター分けし、眉毛を剃り落とした顔で、両腕にビッシリと刺青が入った衝撃的な姿で仁王立ちしている写真を公開した。
また野村は「そしてガス人間に出会い、刺青を描き、髪を伸ばしたら、眉毛が消えました」「このガス人間というプロジェクトに参加させていただいて本当にありがとうございます」「僕が出る新しい作品がこれから始まる。この広大な地球で、作品のためにできる限りのことをしたい。決して自分と監督とスタッフさんに恥じないように」「＃ガス人間」「＃刺青はいれてません」とつづり、このビジュアルが2026年7月2日より世界独占配信されるNetflixシリーズ「ガス人間」での役作りであることを明かしている。
この投稿には「今回のワイルドな感じも似合う」「野村くんの考えが好き」「まさに俳優ですね」「眉毛がなくてびっくり」「どんな姿も好きです」「本当に刺青入れたのかとびっくりした」「一瞬誰かと思った」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳俳優「一瞬誰かと思った」眉なし・ロン毛・刺青の衝撃ビジュ
◆野村周平、眉毛なし・ロン毛・刺青ビッシリの衝撃ビジュ公開
野村は「人生とは色々な選択の連続だ。そう僕は20代の時に思い続けて自分とは何者かと思う毎日を過ごしてきました」「30歳になって、新しい人生を始めようと思った時にふと、『刺青でもいれたろか』と浮かんだ。これからの人生を素直に生きようという決意の証です」と記し、写真を投稿。肩下まで伸びたロングヘアをセンター分けし、眉毛を剃り落とした顔で、両腕にビッシリと刺青が入った衝撃的な姿で仁王立ちしている写真を公開した。
◆野村周平の投稿に反響
この投稿には「今回のワイルドな感じも似合う」「野村くんの考えが好き」「まさに俳優ですね」「眉毛がなくてびっくり」「どんな姿も好きです」「本当に刺青入れたのかとびっくりした」「一瞬誰かと思った」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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