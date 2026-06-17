2児の母・元AKB48メンバー、12歳誕生日迎えた長女公開「大きくなっててびっくり」「プレートが華やかで美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/06/17】元AKB48・SDN48でタレントの大堀恵が6月16日に、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の誕生日の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】42歳元AKB「ママ譲りの美人さんかな」12歳誕生日迎えた長女
大堀は「12歳のお誕生日 おめでとう」とつづり、頭に「HAPPY BIRTHDAY」と書かれたカチューシャを付け、ゴールドの1と2の数字の形の風船をそれぞれ手に持った娘の写真を投稿。長女の前にはアイスやベリー類、クリームで飾られたケーキが盛られ、更に花火が添えられたプレートが置かれている。
この投稿には「素敵な誕生日のお祝いですね」「プレートが華やかで美味しそう」「娘さんの嬉しそうな顔が目に浮かぶ」「ママ譲りの美人さんかな」「愛情たっぷりのお祝いに感動」「こんな風にお祝いされたいな〜」「大きくなっててびっくり」「家族の温かさが伝わってきます」「12歳のお誕生日おめでとうございます！」と反響が寄せられている。
大堀は、2013年の元日に脚本家の金沢達也氏と結婚。2014年に第1子女児を、2024年12月に第2子女児を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳元AKB「ママ譲りの美人さんかな」12歳誕生日迎えた長女
◆大堀恵、娘の誕生日を公開
大堀は「12歳のお誕生日 おめでとう」とつづり、頭に「HAPPY BIRTHDAY」と書かれたカチューシャを付け、ゴールドの1と2の数字の形の風船をそれぞれ手に持った娘の写真を投稿。長女の前にはアイスやベリー類、クリームで飾られたケーキが盛られ、更に花火が添えられたプレートが置かれている。
◆大堀恵の投稿に反響
この投稿には「素敵な誕生日のお祝いですね」「プレートが華やかで美味しそう」「娘さんの嬉しそうな顔が目に浮かぶ」「ママ譲りの美人さんかな」「愛情たっぷりのお祝いに感動」「こんな風にお祝いされたいな〜」「大きくなっててびっくり」「家族の温かさが伝わってきます」「12歳のお誕生日おめでとうございます！」と反響が寄せられている。
大堀は、2013年の元日に脚本家の金沢達也氏と結婚。2014年に第1子女児を、2024年12月に第2子女児を出産している。（modelpress編集部）
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