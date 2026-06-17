パパブブレのおにぎりキャンディが話題♡遊び心あふれる限定スイーツ登場

ユニークな発想と職人技で人気を集める「PAPABUBBLE（パパブブレ）」から、思わず二度見してしまう新作が登場♡ちょっとやんちゃな別注シリーズ「パパブブレアーティ」第3弾として、おにぎりをモチーフにした三角形のキャンディが発売されます。見た目のインパクトはもちろん、フルーツフレーバーとの意外なギャップも魅力。遊び心たっぷりの限定商品をご紹介します。

職人技が生んだ三角形キャンディ



パパブブレの代表的なキャンディといえば丸いフォルムですが、今回挑戦したのはブランド初となる“正三角形”のキャンディ。

6月18日の「おにぎりの日」に合わせて誕生した特別な一品です。

通常の丸いキャンディとは異なり、三角形は角や面のバランスを保ちながら成形する必要があり、熟練の職人でも高難度の技術が求められます。

温度や形状を細かく調整しながら作り上げられた美しいフォルムは、まさに職人技の結晶です。

おにぎりミックス

価格：740円(税込)

販売開始日：2026年6月18日（木）

販売店舗：全国のパパブブレ店舗、公式オンラインショップ ※数量限定販売

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具材まで再現した遊び心に注目

今回のおにぎりキャンディには、「たらこ」「いくら」「赤飯」など、おにぎりの具材をイメージしたデザインを採用。

粒感や透明感、色の濃淡まで繊細に表現されており、小さなキャンディの中に驚きの世界観が広がります。

見た目はまるで本物のおにぎりですが、味はフルーティーなキャンディフレーバー。

見た目と味わいのギャップが楽しく、話題作りやプチギフトにもぴったりです♡

思わずシェアしたくなる限定キャンディ♡

見た目の可愛さと職人技が詰まった「おにぎりミックス」は、パパブブレならではのユーモアとクリエイティブな発想を感じられる限定アイテム。

自分へのご褒美はもちろん、家族や友人へのちょっとしたプレゼントにもおすすめです♡

数量限定販売なので、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね。