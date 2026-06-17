第１０８回全国高等学校野球選手権埼玉大会（７月８日開幕）の組み合わせ抽選会が１７日、さいたま市内で行われた。

今春の関東大会で準Ｖの浦和学院は本庄東とぶつかる。蜂巣祥万主将（３年）は「夏の目標は埼玉の王座奪還。優勝して甲子園で校歌を歌うことを目標にやってます」と昨年、３回戦敗退に終わった悔しさを晴らすことを誓った。

今春センバツで８強入りした花咲徳栄は幸手桜・吉川美南・松伏・三郷工業技術の連合チームと対戦する。本田新志主将（３年）は「春とは違う気持ちの出る大会。（今大会の目標は）まずは埼玉で優勝」とうなずいた。決勝までいけば、春の埼玉大会の決勝で敗れた浦和学院との対戦も予想される。「向こうも花咲徳栄を倒すって思ってると思いますし、全員で気持ちで負けないようにやっていきたい」とリベンジを意気込んだ。

選手宣誓は１０８番のクジを引いた細田学園に決定した。福井飛夢（とむ）主将（３年）は「この１３０チームの前で緊張はめちゃくちゃしてるんですけど、もうやるしかない」と力を込めた。

決勝は７月２６日に大宮公園野球場で行われる予定。