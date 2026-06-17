元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が17日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に生出演し、FIFAワールドカップ（W杯）でアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）がハットトリックを決めたことに驚きを口にした。

メッシは16日（日本時間17日）、1次リーグのアルジェリア戦に先発し、6大会連続出場を達成した。前半17分に豪快な中央突破から豪快ミドル弾で先制ゴール。後半15分にはゴール前のこぼれ球を、GKの反応を見ながら丁寧に右隅へ流し込んだ。同31分にも左サイドからの折り返しをゴール正面でもらい、左足で3点目。W杯では自身初のハットトリックを決めた。38歳でのハットは大会史上最年長。W杯通算得点を16点に伸ばし、クローゼ（ドイツ）の最多記録に並ぶなど、記録ずくめの活躍だった。24日に迎える誕生日の前祝いにもなった。

いとも簡単にゴールを決めるように見える様子から、橋下氏は「これを見ていると、僕もゴールを決められそうに…」とジョーク。東野幸治から食い気味に「無理無理無理無理！」とツッコミが入った。

もちろん橋下氏も「これ、W杯です、W杯」と反応。自身は「走れない。今、歩くのも無理」と、痛めている腰のあたりを押さえながら明かした。

あらためてメッシについて「いとも簡単にやっているけど…W杯なんでね」と、大舞台での強さに感嘆の声。「ゴール前にいたっていうけど、全部、計算してあそこの場所に行けるわけでしょう？」と、その読みの鋭さにも称賛を惜しまなかった。