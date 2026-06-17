俳優の松平健が１７日、都内で自身がモデルのＡＩぬいぐるみ「ＡＩ Ｃｈａｒｍｙ（アイチャーミー）マツケンバージョン」の新製品発表会に登壇した。

「ＡＩ Ｃｈａｒｍｙ」は推しと自由におしゃべりできる、ＡＩ搭載のぬいぐるみプロジェクト。「マツケンバージョン」では、松平の声を基にした音声を使用したぬいぐるみと直接話すことができる。松平はぬいぐるみから「みなさまにお会いできて本当にうれしいです」とあいさつされると、「え？」と驚きの表情で、「声のトーンとかしゃべるくせがそっくりですね」と目を丸くした。

さらに、ぬいぐるみからクイズとして、「問題です。マツケンサンバ２のオーレのかけ声はどちらに由来しているでしょうか？ Ａフラメンコのかけ声、Ｂ当時のマネジャーさんの名前」と出題があった。松平は「マネジャーの名前ではないことは確か。オーレはサンバではなくてスペインのフラメンコのかけ声なんです。Ａですかね」と回答。ぬいぐるみからは「その通り、正解はＡ。さすがご本人、会場も一気に華やぎましたよ」と流ちょうな返事があった。

この昨日に松平は「いや〜すごいわ〜」と感激。「みなさんもこの機会にたくさんいろんな方に広めていただけたらと思います。よろしくお願いします」と呼びかけていた。