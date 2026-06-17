「何なんでしょーう、この人は！」「超超超一流で世界No.１」異次元メッシが衝撃ハット→日本のレジェンド歌手が号泣【W杯】
やはり唯一無二のスーパースターだ。
アルゼンチン代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯の初戦でアルジェリア代表とアメリカのカンザスシティで対戦。３−０で圧勝し、連覇に向けて幸先の良いスタートを切った。
全ゴールを叩き出したのが、リオネル・メッシだ。強烈なミドルシュートで挙げた先制点を皮切りに、17分、60分、76分と次々にネットを揺らし、圧巻のハットトリックを達成した。
現在38歳、今月24日に30代最後の誕生日を迎える。衰え知らずのパフォーマンスに絶賛の声が殺到するなか、大のメッシ好きで知られる小柳ルミ子さんも大興奮だ。
まず先発の発表時点でブログに「メッシスタメン！落ち着きません」と綴っていた73歳のレジェンド歌手は、試合後に改めて思いを発信。「何なんでしょーう、この人は！涙が出ました」と切り出し、感情を爆発させた。
「難しい初戦、前回のカタール大会初戦をサウジアラビア相手に落としたアルゼンチン。そのミスを教訓に同じ過ちはしない。何と何とメッシハットトリック！１点目で私はもう涙が出ていましたら...２点目更に３点目とゴールを奪い、終わってみればハットトリック。涙が止まりませんでした。
メッシが超超超一流で世界No.１のフットボーラーだと言う事を又世界に知らしめました。メッシ、アルゼンチンおめでとう」
小柳さんはそして「私もマニキュアをブルーにして一緒に闘ってます。サムライブルーでもありますよ」と日本代表も熱く応援していることを伝えた上で、「メッシから又々プロの仕事を魅せて頂き、今日のボイトレ頑張って来ます」と締め括った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メッシはメッシだった――鮮烈ミドルで先制弾、高精度ショットでハット達成！
アルゼンチン代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯の初戦でアルジェリア代表とアメリカのカンザスシティで対戦。３−０で圧勝し、連覇に向けて幸先の良いスタートを切った。
全ゴールを叩き出したのが、リオネル・メッシだ。強烈なミドルシュートで挙げた先制点を皮切りに、17分、60分、76分と次々にネットを揺らし、圧巻のハットトリックを達成した。
まず先発の発表時点でブログに「メッシスタメン！落ち着きません」と綴っていた73歳のレジェンド歌手は、試合後に改めて思いを発信。「何なんでしょーう、この人は！涙が出ました」と切り出し、感情を爆発させた。
「難しい初戦、前回のカタール大会初戦をサウジアラビア相手に落としたアルゼンチン。そのミスを教訓に同じ過ちはしない。何と何とメッシハットトリック！１点目で私はもう涙が出ていましたら...２点目更に３点目とゴールを奪い、終わってみればハットトリック。涙が止まりませんでした。
メッシが超超超一流で世界No.１のフットボーラーだと言う事を又世界に知らしめました。メッシ、アルゼンチンおめでとう」
小柳さんはそして「私もマニキュアをブルーにして一緒に闘ってます。サムライブルーでもありますよ」と日本代表も熱く応援していることを伝えた上で、「メッシから又々プロの仕事を魅せて頂き、今日のボイトレ頑張って来ます」と締め括った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メッシはメッシだった――鮮烈ミドルで先制弾、高精度ショットでハット達成！