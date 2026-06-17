【W杯2026】東野幸治、さらりとサッカー知識を披露「ちなみに…息子なんですよ」→「ちょっと顔似てますね」
お笑い芸人・東野幸治が、17日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演し、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」について語った。
【動画】ジダンの息子が登場 W杯2026「アルゼンチンvsアルジェリア」ダイジェスト
前回大会王者のアルゼンチンがアルジェリアと対戦し、リオネル・メッシがハットトリックを達成し、W杯史上最高齢の偉業となった。
『とれたてっ！』では、番組冒頭でW杯の話題を取り上げ、東野は「ほんと楽しいですし、普段そんな見ないんですけど、やっぱりこういうお祭り騒ぎで、ピッチの、まわりのね、サポーターのみなさんもテンション高いし、見ている我々も楽しいし…。大きな画面で皆で見たいっていう気持ちになりますよね」とノリノリ。
その上で、東野は「ちなみに、アルジェリアのキーパーはジダンの息子なんですよ」とさらりと知識を披露し、スタジオからは「うわー！」「ちょっと顔似てますね」と驚きの声があがった。
東野は、38歳のメッシにも言及し、「数々の栄光を手に入れたから、退いたほうがいいんじゃないかという声もありましたけど、試合に出てこういう結果を残す。スーパースターですよね」と詳細に語っていた。
【動画】ジダンの息子が登場 W杯2026「アルゼンチンvsアルジェリア」ダイジェスト
前回大会王者のアルゼンチンがアルジェリアと対戦し、リオネル・メッシがハットトリックを達成し、W杯史上最高齢の偉業となった。
『とれたてっ！』では、番組冒頭でW杯の話題を取り上げ、東野は「ほんと楽しいですし、普段そんな見ないんですけど、やっぱりこういうお祭り騒ぎで、ピッチの、まわりのね、サポーターのみなさんもテンション高いし、見ている我々も楽しいし…。大きな画面で皆で見たいっていう気持ちになりますよね」とノリノリ。
東野は、38歳のメッシにも言及し、「数々の栄光を手に入れたから、退いたほうがいいんじゃないかという声もありましたけど、試合に出てこういう結果を残す。スーパースターですよね」と詳細に語っていた。