◇インターリーグ ドジャース1−0レイズ（2026年6月16日 ロサンゼルス）

ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に先発し、6回3安打無失点の好投でチームトップとなる8勝目を挙げた。試合後は決勝弾を放った大谷翔平投手（31）を称えた。

中4日で先発マウンドに上がり、相手打線を3安打に封じ6回無失点と好投。直後の6回裏、先頭で打席に入った大谷が相手先発・ラスムセンの初球、カットボールを捉え中越えの15号先制ソロを放ち、この一発が決勝点となった。

試合後、ロブレスキは翌日17日（同18日）に先発登板を控えた選手が本塁打を放って勝利に貢献するという二刀流で異次元の活躍を見せる大谷に「慣れないですね」と笑い「でも彼なら何をやっても驚かなくなったというか、それが彼らしさ」と称えた。

続けて「本当に彼は史上最高の選手だと思う。プレーを見ていて本当に楽しいし、彼のチームメートでいられること、そのプレーを間近で見られることを本当に幸運に思っている」と感謝の言葉を並べた。

また、チームトップ、リーグ2位タイの8勝目を挙げたことで、自身初の球宴選出も現実味を帯びてきている。「もちろん、それはとても特別なことだし、誰もが目指しているもの。選手や投手として、もしそれが目標でないなら、何がモチベーションになるのか分からないくらい」とオールスターは特別なものと位置付け「人それぞれ考え方はあるだろうけど、最高の選手の一人になりたいと思わないなら、何が自分を突き動かすのかなって。僕にとっては、それこそが原動力」と球宴選出は球界屈指の投手と認められた証拠になると意欲を口にした。