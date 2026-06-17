◇第97回都市対抗野球大会東京都2次予選第1代表決定トーナメント準決勝 Honda4―1明治安田（2026年6月17日 大田）

Hondaの3年目右腕・磯貝和賢が都市対抗予選初登板を2回無失点で飾った。4―1の8回から救援。最速153キロの直球とカーブ、チェンジアップで緩急を駆使して3三振を奪い、チームを第1代表決定戦に導いた。

「抑えられたのが一番です。最初は緊張しましたが、チームメートが“頑張れ”と背中を押してくれた。思い切って投げることができました」

中京大出身で入社3年目の本格派右腕。入社直後の24年5月に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、昨年の日本選手権・ミキハウス戦が公式戦初登板だった。同戦では150キロ台の直球を連発し、最速157キロを計測。球速に注目が集まる中、今季はJABA大会で2試合先発を経験するなどして投球の幅を広げた。「変化球でストライクを取れたり、真っすぐのコントロールも身についてきたかと思います」。この日もストライク先行の投球で、試合を締めくくった。

多幡雄一監督は「本当に苦しいリハビリで一切手を抜かなかった。コントロールの良さもありますが、心のコントロールもできる」と称賛した。磯貝の存在もさることながら、投手陣は2試合でわずか2失点。2年連続の都市対抗出場へ、隙のない戦いを見せている。