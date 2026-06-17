アメリカとイランが戦闘終結に向けて合意した覚書をめぐり、14項目の最終草案を16日、中東メディアが報じました。ホルムズ海峡の航行を30日以内に正常化させることなどが盛り込まれています。

中東メディア「アルアラビヤ」の英語版は16日、アメリカとイランが合意した14項目の最終草案を報じました。

事実上の封鎖が続くホルムズ海峡については、両国が30日以内の航行の正常化を約束しています。アメリカが署名直後に封鎖を解除した上で、イランも機雷除去など必要な対応を実施するとしています。

また、イラン復興のためにアメリカが各国と48兆円規模の資金を確保するとしていて、ロイター通信は、民間基金の形で日本企業も参加すると報じています。

制裁対象になってきたイラン産の石油の販売も認められます。

そして、イラン側は核兵器を製造しないと改めて表明していますが、濃縮ウランの扱いなどは「最終合意で適切に対処する」という表現にとどまっています。

覚書の署名式は19日にスイスで行われる予定で、その後60日間で最終合意に向けた交渉を実施し、最終合意が実現すれば、経済制裁の解除やアメリカ軍の撤退を実施する流れになっています。