aespaニンニン、ブラトップ×レギンスで抜群スタイル際立つ「オシャレな肌見せ」「引き締まったくびれ憧れ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/17】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が6月16日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルス滞在中の自撮りショットを公開した。
【写真】K-POP美女「抜群のプロポーション」胸元＆ウエスト開放のブラトップコーデ
ニンニンは、ロサンゼルス滞在中の姿を複数投稿。グレーのブラトップに同系色のレギンスパンツを合わせた自撮り写真では、引き締まった美しいウエストラインが際立っている。黒のカーディガンを羽織り、黒のキャップを深く被ったコーディネートで、スポーティーながら洗練された着こなしを見せている。
そのほか、街中を歩くショットや景色の写真、食事中の様子など、ロサンゼルスを満喫している様子が公開されている。
この投稿には「スタイルが良すぎて見惚れてしまう」「ヘルシーでおしゃれな肌見せ」「センスが最高」「引き締まったくびれ憧れ」「ロサンゼルスの開放的な雰囲気にぴったり」「クールで素敵」「抜群のプロポーション」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】K-POP美女「抜群のプロポーション」胸元＆ウエスト開放のブラトップコーデ
◆ニンニン、美くびれ際立つスポーツウェアコーデ
ニンニンは、ロサンゼルス滞在中の姿を複数投稿。グレーのブラトップに同系色のレギンスパンツを合わせた自撮り写真では、引き締まった美しいウエストラインが際立っている。黒のカーディガンを羽織り、黒のキャップを深く被ったコーディネートで、スポーティーながら洗練された着こなしを見せている。
◆ニンニンの投稿に反響
この投稿には「スタイルが良すぎて見惚れてしまう」「ヘルシーでおしゃれな肌見せ」「センスが最高」「引き締まったくびれ憧れ」「ロサンゼルスの開放的な雰囲気にぴったり」「クールで素敵」「抜群のプロポーション」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】