【北欧通貨】ドルクローナは９．３５台前半、この後１６時半に政策金利発表=スウェーデンクローナ



本日16時半にスウェーデン国立銀行（リクスバンク）金融政策会合の結果が発表される。政策金利は現状の1.75％で維持される見込み。スウェーデン中銀は昨年9月の利下げ以降、現状維持を続けている。ノルウェー中銀が5月に利上げを実施（明日は据え置き見込み）、ECBが先週利上げを実施など、欧州で利上げの動きが広がりつつあるが、スウェーデン中銀は当面の据え置き見通しを崩していない。5月のCPIが予想を上回る伸びになったとはいえ、前年比+0.8％、住宅ローンを除くCPIF前年比が+1.5％と落ち着いた水準での推移で、利上げ圧力が高まっていない。

ドルクローナは直近のドル安もあり9.35台前半推移。対円では17円13銭前後での推移と比較的しっかり。



SEKJPY 17.1356

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