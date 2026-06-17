東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
貿易収支（5月）08:50
結果 -3786億円
予想 -5476億円 前回 2993億円（3019億円から修正）（通関ベース貿易収支)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
イラン外相
合意にはイスラエルのレバノン撤退が必要と改めて主張
イスラエルが撤退しなければ戦争は終結したとは言えない
イスラエルのレバノン攻撃で少なくとも4人が死亡
イラン軍「イスラエルの攻撃続くなら、厳しい対応取る」警告
イスラエルは2日間でレバノンにおける停戦協定を84回も違反
【韓国】
韓国証券預託機関
国内1400万人以上の投資家が「スペースX」取引初日に8億ドル購入
「スペースX」への資金流入は今後も続く見通し
韓国大手ハイテクからの資金流出は一段と進む可能性
※経済指標
【日本】
貿易収支（5月）08:50
結果 -3786億円
予想 -5476億円 前回 2993億円（3019億円から修正）（通関ベース貿易収支)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
イラン外相
合意にはイスラエルのレバノン撤退が必要と改めて主張
イスラエルが撤退しなければ戦争は終結したとは言えない
イスラエルのレバノン攻撃で少なくとも4人が死亡
イラン軍「イスラエルの攻撃続くなら、厳しい対応取る」警告
イスラエルは2日間でレバノンにおける停戦協定を84回も違反
【韓国】
韓国証券預託機関
国内1400万人以上の投資家が「スペースX」取引初日に8億ドル購入
「スペースX」への資金流入は今後も続く見通し
韓国大手ハイテクからの資金流出は一段と進む可能性