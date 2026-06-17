東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

貿易収支（5月）08:50

結果 -3786億円

予想 -5476億円 前回 2993億円（3019億円から修正）（通関ベース貿易収支)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

イラン外相

合意にはイスラエルのレバノン撤退が必要と改めて主張

イスラエルが撤退しなければ戦争は終結したとは言えない



イスラエルのレバノン攻撃で少なくとも4人が死亡

イラン軍「イスラエルの攻撃続くなら、厳しい対応取る」警告

イスラエルは2日間でレバノンにおける停戦協定を84回も違反



【韓国】

韓国証券預託機関

国内1400万人以上の投資家が「スペースX」取引初日に8億ドル購入

「スペースX」への資金流入は今後も続く見通し

韓国大手ハイテクからの資金流出は一段と進む可能性

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