◇インターリーグ ドジャース1−0レイズ（2026年6月16日 ロサンゼルス）

ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に先発し、6回3安打無失点の好投で8勝目を挙げた。

立ち上がりからコントロール良く相手打線に立ち向かい、2回は味方の失策で1死から走者を出したが次打者・ウィリアムソンを遊ゴロ併殺。相手打線を散発3安打に封じ、三塁を踏ませなかった。

試合後、ロブレスキは好投手の相手先発・ラスムセンとの投げ合いに「リーグを代表するような投手と対戦できるのはいつだって楽しいし、本当に素晴らしい投手。そういう相手とゼロを並べながら投げ合うのはワクワクするし、僕はそういう競争が大好き。だから、今日は本当に楽しかったし、彼も素晴らしい投球をしていた」と互いの好投をたたえ合った。

課題の立ち上がりを3者凡退と問題なく終えたことで波に乗り「とにかく最初から全力で行くこと、ベストのボールを早い段階から投げることを意識した」といい「良いスタートを切れた」とうなずいた。

この日は中4日での先発マウンドとあり、6回67球でお役御免となったが、チームトップの8勝目を挙げ「とても良い気分。今夜みたいな投球ができたこともそうだし、このチームのために良い投球ができていることがうれしい」と満足感を漂わせた。

自身の好投に引っ張られるように救援陣も相手打線を抑え、完封リレーで1−0で勝利し、試合時間は1時間52分と歴史的スピード決着となり「僕だけじゃなく、ブルペンの全員がストライクゾーンで勝負して素晴らしい仕事をしてくれた。相手投手も良かったし、こういう試合展開になるのは自然なこと。でも2時間を切る試合というのはなかなかクールだね。明日も試合があるから、チームにとっては良いこと」と笑みを見せた。