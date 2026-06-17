ＴＯＰＩＸの初回定期入れ替えが１０月末に予定されている。大和証券は１６日、入れ替え予想をアップデートした。同入れ替えは（１）ＴＯＰＩＸ銘柄の選定対象をプライム・スタンダード・グロース市場とする（２）年間売買代金回転率と浮動株時価総額の流動性基準により選定する――というもの。定期入れ替えの基準日は８月最終営業日で、１０月最終営業日に入れ替えが実施される。同証券では、現時点では新規採用は約３０銘柄、除外は約７４０銘柄を予想。初回入れ替え後のＴＯＰＩＸは約９３０銘柄となる可能性があるとみている。新規採用候補銘柄には、日本マクドナルドホールディングス<2702.T>やフェローテック<6890.T>、上村工業<4966.T>、ナカニシ<7716.T>、セリア<2782.T>、パワーエックス<485A.T>、ワークマン<7564.T>、沖縄セルラー電話<9436.T>などを挙げた。アストロスケールホールディングス<186A.T>やＱＤレーザ<6613.T>、トライアルホールディングス<141A.T>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A.T>なども候補とされた。一方、除外候補のうち浮動株時価総額の大きい銘柄として、ＲＹＯＤＥＮ<8084.T>や三洋化成工業<4471.T>、ジェイ・エス・ビー<3480.T>、レイズネクスト<6379.T>、淺沼組<1852.T>などが挙げられた。



出所：MINKABU PRESS