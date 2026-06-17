「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午後２時現在で、エムビーエス<1401.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



この日の寄り前に、道路や鉄道、橋梁、トンネル、擁壁などの建築物及び外装に生じるひび割れ・変位・ひずみを、電源や複雑な外部回路を用いることなく検知できる世界初の「状態・異常検知システム及び状態・異常検知方法」を開発したと発表した。



同技術は、村田製作所<6981.T>のガラス管にＲＦＩＤタグを封入した検知デバイスと、エムビーエス独自の「スケルトンはく落防災コーティング技術」を融合して開発。ガラス管内に封入されたＲＦＩＤタグを構造物表面に一体化して設置し、通常時は安定した通信状態を維持する一方、構造物に所定値を超えるひび割れや変位が発生すると、その応力によってガラス管が破損してＲＦＩＤタグの通信特性が変化し、ＲＦＩＤリーダーがこれを検知することで、構造物の異常を簡易かつ安定的に把握する。なお、システムは両社の共同開発によるものだが、特許出願はそれぞれが単独で行っている。



この発表を受けて、同社株には買いが集中し、カイ気配でスタートしたのちは気配値を切り上げる展開。すぐにストップ高の１５７７円でカイ気配となり、その後も買いを集めていることから買い予想数が上昇しているようだ。



出所：MINKABU PRESS