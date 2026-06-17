芸能界屈指のサッカー通として知られる歌手の小柳ルミ子が１７日、自身のブログを更新。日本時間同日に行われたサッカーW杯北中米大会のアルゼンチン対アルジェリアの一戦で、大ファンであることを公言しているアルゼンチン代表ＦＷのリオネル・メッシがハットトリックを決めたことへの心境をつづった。

「涙が出ました♡」というタイトルのブログでは、「何なんでしょーう この人は」と興奮冷めやらない様子。「難しい初戦 前回のカタール大会初戦をサウジアラビア相手に落としたアルゼンチン そのミスを教訓に 同じ過ちはしない 何と何と メッシ ハットトリック」と大量の絵文字とともにつづった。

続けて、「１点目で 私は もう涙が出ていました ら… ２点目 更に ３点目とゴールを奪い 終わってみれば ハットトリック 涙が止まりませんでした」と感涙したことを告白。「メッシが 超 超 超一流で 世界Ｎｏ．１のフットボーラーだと言う事を 又（また） 世界に知らしめました メッシ アルゼンチンおめでとう」と祝福した。

さらに水色のマニキュアの写真を添え、「私もマニキュアをブルーにして一緒に闘ってます サムライブルーでもありますよ メッシから又々プロの仕事を魅せて頂き今日のボイトレ 頑張って来ます」と締めくくった。