小柳ルミ子

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　芸能界屈指のサッカー通として知られる歌手の小柳ルミ子が１７日、自身のブログを更新。日本時間同日に行われたサッカーW杯北中米大会のアルゼンチン対アルジェリアの一戦で、大ファンであることを公言しているアルゼンチン代表ＦＷのリオネル・メッシがハットトリックを決めたことへの心境をつづった。

　「涙が出ました♡」というタイトルのブログでは、「何なんでしょーう　この人は」と興奮冷めやらない様子。「難しい初戦　前回のカタール大会初戦をサウジアラビア相手に落としたアルゼンチン　そのミスを教訓に　同じ過ちはしない　何と何と　メッシ　ハットトリック」と大量の絵文字とともにつづった。

　続けて、「１点目で　私は　もう涙が出ていました　ら…　２点目　更に　３点目とゴールを奪い　終わってみれば　ハットトリック　涙が止まりませんでした」と感涙したことを告白。「メッシが　超　超　超一流で　世界Ｎｏ．１のフットボーラーだと言う事を　又（また）　世界に知らしめました　メッシ　アルゼンチンおめでとう」と祝福した。

　さらに水色のマニキュアの写真を添え、「私もマニキュアをブルーにして一緒に闘ってます　サムライブルーでもありますよ　メッシから又々プロの仕事を魅せて頂き今日のボイトレ　頑張って来ます」と締めくくった。