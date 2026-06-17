日本代表が公式Xで発表

北中米ワールドカップ（W杯）に出場しているサッカー日本代表が6月17日、公式Xで注意喚起を行った。

大人気漫画とのコラボイベントについて「転売行為が発覚した場合、厳正なる処分をさせていただく場合がございます」と警告した。

日本代表は11日から28日まで渋谷・MIYASHITA PARK 屋上 芝生ひろばで「SAMURAI BLUE 祭」を開催中。その会場で「ONE PIECE×SAMURAI BLUE」コラボフラッグを各日先着200人、合計3600人にプレゼントする企画を実施している。コラボフラッグはJFA公式アプリ「JFAPassport」での事前申し込み制（先着順）。一度当選した場合、他の日時に申し込みはできない。

発表当初から「欲しい」「予約できた！」「こういうのいいねー！」など反響を呼んでいた今イベント。日本代表公式Xでは、「1人でも多くの方に公平にお手に取っていただくために」としてメッセージを投稿した。

そして、「転売行為が発覚した場合、厳正なる処分をさせていただく場合がございますので、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします」とファン・サポーターに対応を求めている。（FOOTBALL ZONE編集部）