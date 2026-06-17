全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・溜池山王のピッツァ店『PER TE（ペルテ）』です。

ジュルふんわり繊細な完成度に脱帽のおいしさ

人気絶頂の中、稲毛の『ペルテ』が閉店したのは2024年3月。充電期間を経て、2025年5月にピッツァをスペシャリテ、コースの主役として楽しむという新コンセプトをまとったリストランテとして溜池山王に復活。

マルゲリータ500※コース（13800円）より

『PER TE（ペルテ）』マルゲリータ500 ※コース（13800円）より

さらに進化した生地には米麹パウダーも使うなど、驚きのある5種類のピッツァが登場する。表現者・鈴川充高さんの新たな挑戦だ。

『PER TE（ペルテ）』シェフ 鈴川充高さん

シェフ：鈴川充高さん「毎日粉と向き合っています」

2018年ナポリピッツァ世界選手権（カプート杯）日本大会にマルゲリータで優勝。ナポリ・イスキア島で修業したナポリピッツァのみに留まらず、粉に関する知識をボーダレスに取り入れながら、前進を続けるピッツァ職人。

【書籍『ピッツァ職人』著者：井川直子さん コメント】

フランスで薪窯パンも学んでいたり、鈴川さんは”粉使い”の人です。おいしくなるためなら何をも厭わないので、彼のピッツァはオリジナル性が高い。じゃんじゃん焼くピッツァではなく、1枚の精度を高めたピッツァ。今はさらに研ぎ澄まされた感じです。

『PER TE（ペルテ）』

溜池山王『PER TE（ペルテ）』

［店名］『PER TE（ペルテ）』

［住所］東京都港区赤坂2-12-33赤坂永楽ビル1階

［電話］03-5545-5255

［営業時間］17時半〜23時（コース一斉スタート・2回制）

［休日］日・月

［交通］地下鉄南北線ほか溜池山王駅11番出口から徒歩3分

撮影／浅沼ノア、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ピッツァ主役のコースの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】焼き上がりが美しい！ もっちりミルキーな生地でつくるマルゲリータ（7枚）