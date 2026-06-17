写真映えはしないけど「＆TEA グレープフルーツセパレートティー」を無料アレンジしたらタリーズへ通い詰める夏の未来が見えました

夏が近づいてくると、タリーズに登場する「＆TEA グレープフルーツセパレートティー」。毎年楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。

実は、私もそのひとり！ この大人気ドリンクを飲みたいがために、夏の間はタリーズに通う頻度がぐっと高くなるほどです。

でも、そのままで100点満点においしいからこそ、アレンジしようと思ったことはありませんでした。そう、この無料カスタマイズにハマるまでは……！

【夏はこれしか勝たんのよ】

アールグレイティーと、ホワイトグレープフルーツの果汁からなる「＆TEA グレープフルーツセパレートティー」。グレフルの果肉もトッピングされていて、爽快感あふれる仕上がりです。

こちらの最大の特徴といえば、その美しいビジュアル！ グレフル果汁とアールグレイティーが2層に分かれていて、目にも楽しいんですよね。とっても涼しげで、夏の暑さを忘れさせてくれるみたいじゃないですか。

そして、味わいもこれまた爽やか。すっきりとしたアイスティーと共に、柑橘らしいほろ苦さや酸味もしっかりあります。夏はやっぱりこれしか勝たん！と太鼓判を押したいほど、この時期に絶対外せないドリンクです。

【おいしさ最優先のカスタムです】

そんな “グレフルセパレートティー” を今年も大いに楽しんでいたところ、Instagramでとあるアレンジ方法を目にしました。それが、タリーズの大名古屋ビルヂング店がおすすめする無料のカスタマイズ。

内容は「氷少なめ、アイスティー多め、はちみつ追加」というもので、酸味と甘みのバランスがより良くなるんですって〜！ これは “グレフルセパレートティー” を愛する者として、さっそくトライせねばなりませんっ。

でもね、このカスタマイズには1つだけ注意点が。それは、ビジュよりも味を追求しているということ。氷を減らすと層がぼやけるようで、あの絵になる見事なビジュアルはちょっと損なわれちゃうんです。

さらには、トッピングのグレフル果肉も早々にグラスの底へ沈んじゃいましたが……ドリンクとしての味はとーっても抜群！ はちみつをプラスしたことで甘さのパラメーターがぐんっと伸びて、味わいに深みが増しました◎

また、氷を少なくしてアイスティーを多めにしたことによって、グレフル果汁との一体感もアップしたように思います。より飲みやすくなって、気づけばあっという間に飲み干していましたよ。

【フォトジェニックではないけど…】

ちなみに、この無料カスタマイズをオーダーする際に、店員さんからも「きれいな2層にならないけどいいですか？」と確認されたので、写真映えを狙う方は要注意です（笑）。

王道のノーマルバージョンも愛してやみませんが、このカスタムバージョンにもすっかりハマってしまった私。タリーズへ通い詰める夏は、まだまだ終わりません！

参考リンク：タリーズコーヒー、Instagram@tullysdainagoya

取材・執筆：つぼみまい

Photo：(c)Pouch

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