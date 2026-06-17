お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹（57）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。先輩芸人との関係について語った。

同番組で木曜レギュラーを務めるタレント・島崎和歌子と、お笑い芸人の出川哲朗と食事に行った際のエピソードを披露した飯尾。その出川については「いろんな番組のアドバイスをくれて」と切り出した。

そして「IPPONグランプリ（の出演）が決まった時」と回想。出川から「あれは芸人の人生を変える番組の一つだから、1週間そればっかり考えておけ」とアドバイスされたものの、帰宅後、飯尾が「あの人、IPPONグランプリに出てないよな」と思い返したことを明かすと、スタジオでは笑いが起こった。

MCの「ハライチ」澤部佑も「大喜利をやってるの、見たことないですね」と大ウケだったが、飯尾は「でも“あの司会者は構成を練ってるから、振るまでじっと黙っといたほうがいいよ”とか、ドンピシャで当たるのよ、それが」と別の番組でも助言を受けたことを明かし、改めて「凄い」と感心。澤部は「出川さんはお笑い大好きだから」と納得していた。