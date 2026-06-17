「彼氏ほしい！」と考えている女の子が発するサイン９パターン
彼氏の有無がわからない女の子には、大胆な接近がためらわれるもの。「恋人募集中」だと確信を抱くことができれば、アプローチする勇気も湧いてくるのではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性238名に聞いたアンケートを参考に「『彼氏ほしい！』と考えている女の子が発するサイン」をご紹介します。
【１】インドア派なのに頑張って外に出ようとする
「待っていても仕方がないと気づきました」（10代女性）というように、新しい出会いへの欲求が、物理的に外に出る行動に結びつく場合もあるようです。普段インドア志向の女の子が変化を求めていると感じたら、すかさずBBQや登山イベントを企画して、親しくなるきっかけを作ってしまいましょう。
【２】恋愛に関する投稿をSNSにアップしまくる
「恋に恋している状態です。自覚しています」（20代女性）というように、恋愛ポエムやコラムを頻繁にシェアしている人も、恋人募集中の可能性が高そうです。投稿内容に共感を示しながら、SNSでのコミュニケーションを増やしていくと、親近感を抱いてもらえるかもしれません。
【３】普段はつけない香水をつける
「気合の表れです」（10代女性）というように、次の恋に向かうために、香りを変える女の子も多いようです。ただし「新しい彼氏の好みに合わせている」といったことも想定されるので、「あれ？ 香水つけてる？」などと反応を示しつつ、その理由を探ってみるといいでしょう。
【４】美容室に行って新しい髪型にチャレンジする
「髪型を変えれば、元彼を忘れられそうなので…」（20代女性）というように、終わった恋に踏ん切りをつけたくて、ヘアスタイルを大胆に変える人もいます。とはいえ、「大仕事に向かうため」など、失恋以外のことが理由かもしれないので、まずは「イメージ変わったね」と声をかけてみるといいでしょう。
【５】料理教室に通いだす
「やっぱり家事力あるとモテそうなので」（20代女性）というように、男性の目を気にして、料理の腕を磨こうとする女性も多いようです。「料理習ってるんだ」と公言する女の子には、とりあえず「味見させて」とお願いしてみると何か進展があるかもしれません。
【６】職場や学校以外のコミュニティに参加しだす
「新しい恋に出会いたければ、新しい場所に身を置く。恋愛の鉄則です」（20代女性）というように、趣味のサークルやオフ会に興味を示し始めた女性は、彼氏を探しているのかもしれません。意中の女の子が何かに挑戦しようとしていたら、それとなく動向を探ってみるといいでしょう。
【７】「飲み会しよ！」などと周囲に呼びかけまくる
「出会いが欲しいのと、寂しさを埋めたいのと、両方です（笑）」（20代女性）というように、男女の集まりの場をセッティングしたがる女の子も、フリーの可能性が高そうです。思い切って合コンの幹事に誘ったら、一緒にプランを練りながら個人的に親しくなれるかもしれません。
【８】運動や食事制限に熱心になる
「『恋したい！』がモチベーションの源です」（20代女性）というように、彼氏ほしさにダイエットに励むというのもよくある話です。気になる彼女に少しでも変化が見えたら、「全体的にシャープになったね」などと声を掛けて、ちゃんと見ていることをアピールしましょう。
【９】「イメージが変わった？」と自分のメイクの出来栄えを尋ねる
「男ウケを気にしてなきゃ、人にそんなことを確認しません」（10代女性）というように、見栄えについてやたら周囲の評価を気にするのは、恋愛欲求が高まっている証拠のようです。ひとまずその場では「似合うよ」と褒めつつ、「何かあったの？」と心境の変化を尋ねると、真意をはかることができるかもしれません。
見た目や行動をガラリと変えた女の子には、何かしらの心の動きがあったことがうかがえます。まずはなぜ変身しようとしたのか確かめて、もし恋人を欲しがっているようなら上手に近づきましょう。（外山武史）
【調査概要】
期間：2014年2月12日（水）から19日（水）まで
対象：合計238名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】インドア派なのに頑張って外に出ようとする
「待っていても仕方がないと気づきました」（10代女性）というように、新しい出会いへの欲求が、物理的に外に出る行動に結びつく場合もあるようです。普段インドア志向の女の子が変化を求めていると感じたら、すかさずBBQや登山イベントを企画して、親しくなるきっかけを作ってしまいましょう。
「恋に恋している状態です。自覚しています」（20代女性）というように、恋愛ポエムやコラムを頻繁にシェアしている人も、恋人募集中の可能性が高そうです。投稿内容に共感を示しながら、SNSでのコミュニケーションを増やしていくと、親近感を抱いてもらえるかもしれません。
【３】普段はつけない香水をつける
「気合の表れです」（10代女性）というように、次の恋に向かうために、香りを変える女の子も多いようです。ただし「新しい彼氏の好みに合わせている」といったことも想定されるので、「あれ？ 香水つけてる？」などと反応を示しつつ、その理由を探ってみるといいでしょう。
【４】美容室に行って新しい髪型にチャレンジする
「髪型を変えれば、元彼を忘れられそうなので…」（20代女性）というように、終わった恋に踏ん切りをつけたくて、ヘアスタイルを大胆に変える人もいます。とはいえ、「大仕事に向かうため」など、失恋以外のことが理由かもしれないので、まずは「イメージ変わったね」と声をかけてみるといいでしょう。
【５】料理教室に通いだす
「やっぱり家事力あるとモテそうなので」（20代女性）というように、男性の目を気にして、料理の腕を磨こうとする女性も多いようです。「料理習ってるんだ」と公言する女の子には、とりあえず「味見させて」とお願いしてみると何か進展があるかもしれません。
【６】職場や学校以外のコミュニティに参加しだす
「新しい恋に出会いたければ、新しい場所に身を置く。恋愛の鉄則です」（20代女性）というように、趣味のサークルやオフ会に興味を示し始めた女性は、彼氏を探しているのかもしれません。意中の女の子が何かに挑戦しようとしていたら、それとなく動向を探ってみるといいでしょう。
【７】「飲み会しよ！」などと周囲に呼びかけまくる
「出会いが欲しいのと、寂しさを埋めたいのと、両方です（笑）」（20代女性）というように、男女の集まりの場をセッティングしたがる女の子も、フリーの可能性が高そうです。思い切って合コンの幹事に誘ったら、一緒にプランを練りながら個人的に親しくなれるかもしれません。
【８】運動や食事制限に熱心になる
「『恋したい！』がモチベーションの源です」（20代女性）というように、彼氏ほしさにダイエットに励むというのもよくある話です。気になる彼女に少しでも変化が見えたら、「全体的にシャープになったね」などと声を掛けて、ちゃんと見ていることをアピールしましょう。
【９】「イメージが変わった？」と自分のメイクの出来栄えを尋ねる
「男ウケを気にしてなきゃ、人にそんなことを確認しません」（10代女性）というように、見栄えについてやたら周囲の評価を気にするのは、恋愛欲求が高まっている証拠のようです。ひとまずその場では「似合うよ」と褒めつつ、「何かあったの？」と心境の変化を尋ねると、真意をはかることができるかもしれません。
見た目や行動をガラリと変えた女の子には、何かしらの心の動きがあったことがうかがえます。まずはなぜ変身しようとしたのか確かめて、もし恋人を欲しがっているようなら上手に近づきましょう。（外山武史）
【調査概要】
期間：2014年2月12日（水）から19日（水）まで
対象：合計238名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査