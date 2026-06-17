ＮＨＫの井上樹彦（たつひこ）会長が１７日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、１５日に同局で中継されたサッカー・北中米Ｗ杯の日本対オランダ戦について言及した。

ＮＨＫ総合で１５日に放送された「日本対オランダ」の世帯平均視聴率は、２７・１％を記録。個人視聴率は１４・８％だった（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）。月曜早朝の午前５時キックオフにもかかわらず、異例の高数字をマークした。

井上会長は、日本代表がオランダに２―２と引き分けた戦いについて「強豪オランダに対して粘り強い戦いでした。直前に遠藤（航）キャプテンが離脱する残念なことがございましたが、困難も全体で受け止め結束した。今後の戦いにも期待したい」とコメントした。

同試合の放送は、サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が解説。実況を務めた同局の小宮山晃義アナウンサーとの絶妙な掛け合いが大きな反響を呼んだ。井上会長は「解説とアナウンサーの実況が連動していた。本田さんの率直なコメントも視聴者に大いに共感され、感謝しております」と称賛した。

さらに、小宮山アナの手腕については「小宮山アナウンサーは、本田さんから矢継ぎ早に投げかけられる問いにも即座に応じて、試合の流れを損なうことなく必要な情報を届けた対応力は、これまでの知識や判断力の結晶だ」とねぎらった。