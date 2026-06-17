◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）が初戦でアルジェリア（同２８位）を下し、史上３チーム目の連覇達成へ好発進した。史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったアルゼンチンのＦＷリオネル・メッシ（３８）はＷ杯では自身初となるハットトリックを達成し、勝利に導いた。Ｗ杯通算１６得点は元ドイツ代表ＦＷクローゼと並び、Ｗ杯歴代最多得点。ＦＩＦＡの公式サイトには、伝説の一戦を終えた“神の子”のコメントが掲載され、「今の自分が経験していることは、すべてボーナスのようなものだ。プロとしても、個人としても、幸いにもすべての夢をかなえることができた。夢見ていた以上だったよ。今はこうやって楽しんでいる。素晴らしいグループと一緒にね。良い感じだし、ピッチで楽しむことができている。子供のころに想像していた以上だ」と、かみしめた。

０―０の前半１７分、ＭＦデパウルの縦パスを受けるとボールを運び、左足を振り抜いて美しいミドルシュートを決めた。前半６分は抜け出してゴールネットを揺らしたが、オフサイドの判定。次のチャンスは逃さずに決めてみせた。さらに後半１５分、ＭＦマカリテルのミドルシュートのこぼれ球を右足で押し込み２点目。この日、フランス代表ＦＷエムバペが２得点し、通算１４得点でメッシを上回ったが、約６時間後に“現役トップ”の座を奪還した。

後半３１分は味方のパスを受けてミドルをゴール左に沈めると大記録達成に会場は観客総立ちで騒然となった。Ｗ杯でのハットトリックは、２２年カタール大会決勝のエムバペ以来、通算５５回目でメッシにとっては初めて。ライバルのポルトガル代表FW、Ｃ・ロナウドが１８年ロシア大会スペイン戦で記録したハットトリックの最年長記録（３３歳１３０日）を大幅に更新。２０代のエムバペ、ハーランドがともに２得点を挙げた同日に“神の子”と呼ばれるのかを改めて証明した。後半３５分にスタンディングオベーションで送られ、ベンチに退いた。

◆リオネル・メッシ １９８７年６月２４日、アルゼンチン・ロサリオ生まれ。３８歳。１３歳でスペインに渡りバルセロナと契約。成長ホルモンの分泌異常を治療後、１７歳でトップチームデビュー。スペイン１部得点王８度、欧州ＣＬ得点王６度、バロンドール（世界最優秀選手賞）受賞８度。２１年にパリＳＧ、２３年に米国・マイアミに移籍。０８年北京五輪金メダル、２１年南米選手権優勝、２２年カタールＷ杯優勝。１７０センチ、７２キロ。左利き。

◆Ｗ杯歴代通算得点

（１）１６＝クローゼ（ドイツ）、※メッシ（アルゼンチン）

（３）１５＝ロナウド（ブラジル）

（４）１４＝ミュラー（西ドイツ）、※エムバペ（フランス）

（６）１３＝フォンテーヌ（フランス）

（７）１２＝ペレ（ブラジル）

（８）１１＝クリンスマン（西ドイツ）、コチシュ（ハンガリー）

（１０）１０＝バティストゥータ（アルゼンチン）、クビジャス（ペルー）、ラトー（ポーランド）、リネカー（イングランド）、ミュラー（ドイツ）、ラーン（西ドイツ）

◆メッシの大会別ゴール

▽０６年ドイツＷ杯 １得点（８強）

▽１０年南アフリカＷ杯 ０得点（８強）

▽１４年ブラジルＷ杯 ４得点（準優勝）

▽１８年ロシアＷ杯 １得点（１６強）

▽２２年カタールＷ杯 ７得点（優勝）