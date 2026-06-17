PEACH JOHN「巨匠のブラ」新作登場！歌麿の名画を纏う華やかランジェリー

ランジェリーブランドPEACH JOHNから、毎回話題を集める人気シリーズ「巨匠のブラ」の最新作が2026年6月17日（水）に登場しました。今回モチーフとなったのは、江戸時代を代表する浮世絵師・喜多川歌麿の名作『ポッピンを吹く女』。名画の美しさを繊細な刺しゅうやプリントで表現し、まるでアート作品を身に纏うような特別感あふれるランジェリーに仕上がっています。芸術とファッションが融合した新作の魅力を詳しくご紹介します♡

喜多川歌麿の名画を繊細に表現

「巨匠のブラ」シリーズは、“世界の名画をランジェリーで表現する”というユニークな発想から生まれた人気コレクションです。

今回発売された新作「歌麿チェック」は、美人画の名手として知られる喜多川歌麿の代表作『ポッピンを吹く女』をモチーフに採用。

カップ部分には作品に描かれた女性の姿を中心に、桜のモチーフを組み合わせた華やかな刺しゅうをアシンメトリーに配置しています。

さらに、サイドベルトには着物をイメージした格子柄と桜柄のプリントをあしらい、浮世絵ならではの美しい世界観を現代的なデザインへと昇華。細部までこだわり抜かれたアート性の高さが魅力です。

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デザインだけでなく機能性も優秀

美しいデザインだけでなく、バストメイク力にもこだわっているのがPEACH JOHNらしいポイント。

「巨匠のブラ［歌麿チェック］」は、L字型ワイヤーを採用したカップ構造により、バストをしっかり寄せ上げながら軽やかな着け心地を実現。自然でふっくらとした谷間を演出してくれます。

ショーツとソングには、『ポッピンを吹く女』で女性が着用している着物の格子柄と桜柄をアレンジしたプリントを全面に使用。

パワーネット素材を採用することで、見た目の華やかさと軽やかなはき心地を両立しています。

芸術作品を感じさせるルックスでありながら、毎日のファッションに取り入れやすい実用性も兼ね備えたシリーズです。

商品ラインナップをチェック

・巨匠のブラ［歌麿チェック］

価格：4,500円（税込）

サイズ：B～Fカップ、UB65・70・75

・ショーツ

価格：2,100円（税込）

サイズ：S・M・L

・ソング

価格：2,100円（税込）

サイズ：S/M・M/L

カラー（すべて共通）：歌麿チェック

芸術を身近に楽しめる特別な一着

名画の魅力を日常のランジェリーとして楽しめるPEACH JOHNの「巨匠のブラ」シリーズ。

最新作の「歌麿チェック」は、喜多川歌麿の美しい世界観と繊細なランジェリーデザインが見事に融合した特別なアイテムです。

身に着けるたびに気分が華やぎ、自分だけのアートを楽しめるような一着♡芸術性と機能性を兼ね備えたランジェリーを探している方は、ぜひチェックしてみてください。