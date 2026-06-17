◇第97回都市対抗野球大会東京都2次予選第1代表決定トーナメント準決勝 Honda4―1明治安田（2026年6月17日 大田）

2年連続の都市対抗出場を狙うHondaが逆転勝ちで第1代表決定戦に進出した。1点を先制された直後の4回に2点を奪うと、なおも2死一塁から三浦良裕内野手（27）が中越え2ラン。投げては東野龍二投手（30）、磯貝和賢投手（24）の継投で1点に封じた。

「津田さんが勝ち越し打を打ってくれたので、すごく楽な気持ちで入れました。初球から打てる球は全部行くつもりでしたが、最高の結果になったので良かったです」

一挙4得点の逆転劇を締めくくったのは、1番・三浦の一発だった。2―1の4回2死一塁。カウント1ボールから高めに浮いた変化球を逃さなかった。高々と舞い上がった白球は中堅左の外野席に着弾。試合の流れを大きく引き寄せる2ランとなった。

「前の打席は（投球を）ちょっと見過ぎた。自分の良さは若いカウントからどんどん仕掛けることなので、もう一度、原点に戻りました」

過去2打席はいずれも凡退。2回2死満塁の先制機では、カウント2―2から空振り三振に倒れていた。積極的に仕掛けることを心がけつつ、戦局を読む冷静さもあった。

「自分のやるべきことを整理した。アウトコースに来るだろうと」

直前の打席の5球は全て外角球。4回の打席も初球は外角への配球だった。プルヒッターであることを逆手に取って、中堅から逆方向への打撃に修正。外角球に踏み込んだイメージ通りの一撃に、「今年一番の当たり。ホームランは引っ張りが多くて、あの方向へはあまり打ったことがありません」とうなずいた。

オフシーズンからの取り組みが奏功した。今冬はウエートトレーニングに時間を割き、体重は80キロ台に到達。例年なら開幕とともに70キロ台中盤まで体重を落とすが、今季は78、9キロをキープしているという。「自分のスイングができればしっかり飛んでいる」。JABA京都、九州大会に続いて、早くも今季の公式戦4本目の本塁打となった。

「ちょっと期間が空くので、この2試合で出た課題をつぶしつつ、良い部分はしっかり継続して、油断することなく第1代表でしっかり決められるようにレベルアップしていきたい」

JABA3大会の優勝に導いた不動の1番打者は快勝にも気を引き締めた。第1代表決定戦は29日に神宮球場（午後6時開始予定）で行われる。

▼多幡雄一監督 （先発の東野が7回1失点）いろいろなケガとかありながら、この予選に調整して、しっかり仕事をしてくれました。（同点の4回2死二塁から適時打の）津田が本当によくカバーしてくれた。三浦も予選でかなりプレッシャーがかかっている中、しっかり振り切ってくれてらしさが出ました。（JABA3大会で優勝したが）予選は別物だと思っていますし、そこは関係ないですし、油断や隙はない。（東京スポニチ大会で優勝しながら予選敗退した）2年前の経験が生きている。Hondaらしさというのはチャレンジすること。夢への挑戦と掲げていますが、（企業理念を）体現して、感動してもらえる試合をしていきたい。