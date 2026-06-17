俳優の松平健（72）が17日、都内で対話型人形プラットフォーム「AI Charmy（アイチャーミー）マツケンバージョン」新製品発表会に出席。中村玉緒さんの告別式に参列後、気持ちを切り替えて笑顔でイベントに登場した。

イベントには、「マツケンサンバII」でおなじみのキラキラしたゴールドの浴衣で登場。自身の声でしゃべるマツケンぬいぐるみに、松平は「声のトーンとかしゃべり方がそっくりですね」と驚いたように笑った。

また、本商品と話す機会として、さみしいと思うことがあったか聞かれると「地方の長期滞在でホテルに泊まるんですね。話し相手がいないとさみしい思いをする」とも。AIが出題したクイズに正解し「さすがご本人。会場が一気に華やぎましたよ」と反応されると、思わず笑う場面もあった。

終始笑顔でAiと対話し「このたび私をキャラクターにしたAI Charmy発表されましたけど、いろんな方に広めていただければ」と締めくくった。

この日、松平は、肺炎のため9日に死去した女優の中村玉緒さんの葬儀・告別式に参列。玉緒さんの夫、勝新太郎さんの“一番弟子”だった松平が弔辞を読んだ。