ファッションセンターしまむらと、人気沸騰中の4人組歌謡コーラスグループ「モナキ」のコラボが注目を集めています。



【写真】モナキ、しまむらのビジネスウェアに「学校の先生みたい」「理科の先生だ」

ファッションセンターしまむらのX公式アカウントは6月10日、投稿を更新。プライベートブランド「超COOL」「COOL」シリーズの着用モデルが、モナキに決まったと発表しました。



Xで公開した4種類のビジュアルでは、4人が新作TシャツやボーダーTシャツ、パーカなどをカジュアルに着こなしています。



特に話題になっているのが、夏のビジネスウェア姿です。



モナキといえば、カラフルな衣装が印象的ですが、今回のコラボではポロシャツや襟付き半袖シャツなど、クールビズのファッションに身を包み、クールな表情を浮かべています。



普段とは違った雰囲気の4人に対し、ネット上では「学校の先生みたい」「理科の先生だ」「あらやだかわいい」「衣装以外の4人を初めて見ました」「しまむらとモナキとか最高」「モナキの起用ありがとう」などと盛り上がりを見せました。