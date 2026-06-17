ExWHYZが、8月15日に東京 Spotify O-EASTにて主催オールナイトイベント『ExWHYZ presents ‘CLUB Ex FINAL’』を開催する。

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ExWHYZは8月31日にZepp Hanedaで行われる『ExWHYZ LAST LIVE ‘光’』をもって解散するため、今回が最後のオールナイトイベントとなる。

同イベントは、結成以来不定期で開催されてきたオールナイトイベントを、レギュラーパーティーとして正式に始動させたもの。4月にSpotify O-EASTにて、ゲストにパソコン音楽クラブ、DONGROSSOを迎えて開催された『CLUB Ex Vol.1』に続く、第2回目の開催となる。ExWHYZ以外の出演者については後日発表される。

ファンクラブ最速先着先行は6月18日21時よりスタート。枚数限定で、メンバーとの乾杯やVIP席、特典が用意されるチケットも販売される。

mikinaは「どうしてもやりたい！の願いを叶えてもらいました！最後のCLUB Exになります。ExWHYZと過ごす最後の夜明け、みんなを眩しい朝まで連れていくよー！ゲストも最強なので、楽しみに待っててね！」とコメントしている。

・mikina コメント

どうしてもやりたい！の願いを叶えてもらいました！最後のCLUB Exになります。ExWHYZと過ごす最後の夜明け、みんなを眩しい朝まで連れていくよー！ゲストも最強なので、楽しみに待っててね！

（文＝リアルサウンド編集部）