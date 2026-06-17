◇インターリーグ ドジャース1−0レイズ（2026年6月16日 ロサンゼルス）

ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に1−0で勝利。大谷翔平投手（31）が6回に3試合ぶりの本塁打となる15号先制ソロを放ち、この一発が決勝点となり、記録的スピード決着で連勝を飾った。

チームは中4日で先発したロブレスキが6回3安打無失点と好投。両軍無得点で迎えた6回に大谷が相手先発・ラスムセンの初球、カットボールを捉え中越え15号ソロで先制した。

クライン、ハート、スコットと救援陣が7回以降、この1点を死守。ロブレスキから4投手合わせてちょうど100球でレイズ打線を抑え完封リレーで勝利した。

この日の試合時間は1時間52分で、大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者が自身のX（旧ツイッター）で「9イニングの試合としては、1992年10月4日にヒューストンで行われた試合（1時間44分）以来の最短記録」と紹介。「ドジャースタジアムでの試合では、1982年4月29日（同じく1時間52分）以来の最短記録」と記した。

近年はピッチクロックの導入など、試合時間が短縮傾向にあるが、それでも2時間かからないのは稀で歴史的な“スピード決着”となった。