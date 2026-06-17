◇MLB ジャイアンツ3-2ブレーブス ※2回表終了時点でサスペンデット(17日、トゥルイスト・パーク)

MLB・ブレーブスのドレイク・ボールドウィン選手が、日本時間17日の試合で今季MLB最長となる473フィート(約144.2メートル)の特大ホームランを放ちました。

2025年の新人王に輝いたボールドウィン選手は、この日が約1か月ぶりの実戦復帰。本拠地ファンの大歓声を受けながら「1番・DH」で先発出場すると、0-1とビハインドの初回ウラの第1打席でいきなり圧巻の一発を放ちました。

カウント3-1からの5球目、真ん中付近に甘く入ったシンカーをフルスイング。打った瞬間確信の打球は、センター方向へ高々と舞い上がり、バックスクリーンに設けられた広い敷地の奥深くの茂みに入り込みました。

MLBは同日に、公式インスタグラムにてこの一発を「今季最長飛距離の一発！」と紹介し、動画も公開しています。

なお、この試合は2回表終了時点で悪天候のためサスペンデッドゲーム(継続試合)となり、後日再開される予定です。