NHKの井上樹彦会長（68）が17日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、放送インフラ整備に591億円を投じる計画について総務大臣の認可を受けたことに言及した。

同局は15日、全国のテレビ中継局をNHKと民放で共同利用する新たな仕組みづくりに向け、総額約591億円を投じる計画について総務大臣の認可を受けたと発表。共同利用会社「日本ブロードキャストネットワーク」に約191億円を出資するほか、NHK財団には400億円を出捐し基金を設立する。今後、2026年7月をめどに出資・出捐の手続きを進める。

NHKは今後、山間部や離島などにある小規模な中継局（ミニサテライト局）を共同で整備・運用し、コスト削減を図る方針。「基幹放送局設備の保有・管理等の業務により放送業界全体の持続可能な発展を追求することを目指し、共同利用型モデルを実現するための具体事業として、基幹放送局設備の保有・管理から放送サービスの提供までを一貫して担う事業等を行うため」とした。

放送インフラ整備にかかる経営負担が軽減され「視聴者のみなさまの将来負担の軽減を図る」と効果を期待した。

またNHK財団に基金を設置し、「ミニサテライト局や条件不利地域における小規模中継局の共同整備に対する助成」や「ブロードバンド等代替を含む将来の放送ネットワーク維持に向けた新たな伝送技術の開発・導入促進等に対する助成事業を実施」するとした。

同局は「経営計画に掲げる『情報空間全体の多元性確保への貢献』の一つとして、中継局共同利用の取り組みを進めます」とコメント。「視聴者・国民の皆さまに全国あまねく放送をお届けするため、民放をはじめ関係者と協調・連携して、サービス向上につながる環境の整備に引き続き貢献してまいります」としている。

これを受けて、井上会長は「この中継局の共同利用を巡っては、これまで関係者の間で様々な協議や調整を進めてまいりました。ここで一つの節目を迎えることができたと受け止めております」と見解を示し、「今後は出資、出捐の具体的な手続きの準備を進めてまいります」とコメントした。

「この取り組みは人口減少や、放送設備の更新コストの増加などの課題があるなかで、NHKと民放の二元体制による放送ネットワークの持続可能性を高め、コンテンツの制作に注力できる環境を整備するという観点から、放送業界全体として非常に重要な一歩になると考えております」としたうえで「今後も二元体制による放送ネットワークを維持し、全国あまねく放送をお届けするために、民放各社をはじめとする関係者と引き続き連携、協調連携して、確実に対応を進めていきたいと思っております」とした。