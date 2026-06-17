FANTASTICS中島颯太、イメチェン新ヘアカラーに絶賛の声「ビジュ最強」「色気すごい」
【モデルプレス＝2026/06/17】FANTASTICSの中島颯太が6月15日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした新しい髪色を公開した。
【写真】26歳LDHイケメン「色気すごい」イメチェン姿
中島は「New」とコメントし、車内とみられる場所で撮影した自撮り動画を公開。明るいブラウンヘアから黒髪にイメージチェンジした姿を披露した。また、Instagramストーリーズではこの投稿を引用し、「染めました」と報告している。
この投稿に、ファンからは「黒めっちゃ似合う」「色気すごい」「かっこよすぎ」「ビジュ最強」「目が釘付け」「黒髪短髪最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳LDHイケメン「色気すごい」イメチェン姿
◆中島颯太、イメチェン新ヘア公開
中島は「New」とコメントし、車内とみられる場所で撮影した自撮り動画を公開。明るいブラウンヘアから黒髪にイメージチェンジした姿を披露した。また、Instagramストーリーズではこの投稿を引用し、「染めました」と報告している。
◆中島颯太の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「黒めっちゃ似合う」「色気すごい」「かっこよすぎ」「ビジュ最強」「目が釘付け」「黒髪短髪最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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