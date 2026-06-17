2児の母・青木裕子「ぎゅーぎゅー詰めた」息子リクエスト弁当公開「ボリューム満点」「おかずたっぷりで嬉しい」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】フリーアナウンサーの青木裕子が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。リクエストされた弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「お弁当箱いっぱいに詰まってて幸せ」手羽元唐揚げたっぷり息子弁当
青木は「唐揚げが食べたいとリクエスト 手羽元、ですが、ぎゅーぎゅー詰めたら何がなにやらですね」とコメントし、手作りの弁当を公開。海苔の乗ったご飯にたくさんの唐揚げ、卵焼き、ほうれん草のごま和え、人参や大根の煮物、ミニトマトなどが詰められている。
この投稿に、ファンからは「リクエストにすぐ応えてあげるの素敵」「唐揚げたっぷりでボリューム満点」「おかずたっぷりで嬉しい」「午後も頑張れそう」「お弁当箱いっぱいに詰まってて幸せ」「栄養バランスバッチリ」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「お弁当箱いっぱいに詰まってて幸せ」手羽元唐揚げたっぷり息子弁当
◆青木裕子、リクエスト弁当公開
青木は「唐揚げが食べたいとリクエスト 手羽元、ですが、ぎゅーぎゅー詰めたら何がなにやらですね」とコメントし、手作りの弁当を公開。海苔の乗ったご飯にたくさんの唐揚げ、卵焼き、ほうれん草のごま和え、人参や大根の煮物、ミニトマトなどが詰められている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「リクエストにすぐ応えてあげるの素敵」「唐揚げたっぷりでボリューム満点」「おかずたっぷりで嬉しい」「午後も頑張れそう」「お弁当箱いっぱいに詰まってて幸せ」「栄養バランスバッチリ」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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