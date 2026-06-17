堀未央奈、“胃腸の調子を整えてくれる”自家製ドリンク公開「漢方の知識もあるのすごい」「見た目もおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】元乃木坂46の堀未央奈が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。自家製のドリンクを公開した。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「涼しげで暑い夏にぴったり」胃腸を整える自家製“すだち水”
堀は「暑い日が始まりそうですね 夏は“すだち水”で水分補給がおすすめです！」と記し、グラスにたくさんのすだちの輪切りが浮かんだ涼やかな見た目の自家製のドリンクを公開。「漢方ではすだちは胃腸の調子を整えてくれます 不調がある方も無い方もすだちを毎日取り入れてみて下さい」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「真似したい」「涼しげで暑い夏にぴったり」「健康意識が高くて素晴らしい」「見た目もおしゃれ」「漢方の知識もあるのすごい」「どんな味なのか気になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元乃木坂46人気メン「涼しげで暑い夏にぴったり」胃腸を整える自家製“すだち水”
◆堀未央奈、自家製すだち水公開
堀は「暑い日が始まりそうですね 夏は“すだち水”で水分補給がおすすめです！」と記し、グラスにたくさんのすだちの輪切りが浮かんだ涼やかな見た目の自家製のドリンクを公開。「漢方ではすだちは胃腸の調子を整えてくれます 不調がある方も無い方もすだちを毎日取り入れてみて下さい」とつづっている。
◆堀未央奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「真似したい」「涼しげで暑い夏にぴったり」「健康意識が高くて素晴らしい」「見た目もおしゃれ」「漢方の知識もあるのすごい」「どんな味なのか気になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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