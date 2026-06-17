ともさかりえ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/17】女優のともさかりえが6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。梅仕事の様子を公開し、話題となっている。

【写真】46歳美人女優「どんな味がするんだろう？」スパイスたっぷり梅コーラ

◆ともさかりえ、手作り梅干し＆梅コーラ披露


ともさかは、完熟した梅がザルに乗せられた様子を公開し「まいまい先生の梅レッスン」「いい香り〜」と、料理家・真藤舞衣子氏のレッスンに参加したことを報告。たくさんの梅がチャック付きポリ袋に入れられた写真には「梅酢が上がるの楽しみ！」と添え、梅干しを作ったことを明かした。また、透明なパッケージに梅や砂糖、スパイスが入れられたものについては「こちらは梅コーラ スパイスたっぷり」と記している。

◆ともさかりえの投稿に反響


この投稿には「梅仕事素敵すぎます」「完成が待ち遠しい」「どんな味がするんだろう？」「季節感があって憧れます」「私も真似して作ってみたい」「スパイスたっぷりの梅コーラの味が気になる」「丁寧な暮らしぶりで尊敬します」「健康的で体にも良さそうですね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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