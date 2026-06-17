ともさかりえ、梅干し＆スパイスたっぷり梅コーラの仕込み公開「梅仕事素敵すぎます」「梅コーラの味が気になる」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】女優のともさかりえが6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。梅仕事の様子を公開し、話題となっている。
【写真】46歳美人女優「どんな味がするんだろう？」スパイスたっぷり梅コーラ
ともさかは、完熟した梅がザルに乗せられた様子を公開し「まいまい先生の梅レッスン」「いい香り〜」と、料理家・真藤舞衣子氏のレッスンに参加したことを報告。たくさんの梅がチャック付きポリ袋に入れられた写真には「梅酢が上がるの楽しみ！」と添え、梅干しを作ったことを明かした。また、透明なパッケージに梅や砂糖、スパイスが入れられたものについては「こちらは梅コーラ スパイスたっぷり」と記している。
この投稿には「梅仕事素敵すぎます」「完成が待ち遠しい」「どんな味がするんだろう？」「季節感があって憧れます」「私も真似して作ってみたい」「スパイスたっぷりの梅コーラの味が気になる」「丁寧な暮らしぶりで尊敬します」「健康的で体にも良さそうですね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】46歳美人女優「どんな味がするんだろう？」スパイスたっぷり梅コーラ
◆ともさかりえ、手作り梅干し＆梅コーラ披露
ともさかは、完熟した梅がザルに乗せられた様子を公開し「まいまい先生の梅レッスン」「いい香り〜」と、料理家・真藤舞衣子氏のレッスンに参加したことを報告。たくさんの梅がチャック付きポリ袋に入れられた写真には「梅酢が上がるの楽しみ！」と添え、梅干しを作ったことを明かした。また、透明なパッケージに梅や砂糖、スパイスが入れられたものについては「こちらは梅コーラ スパイスたっぷり」と記している。
◆ともさかりえの投稿に反響
この投稿には「梅仕事素敵すぎます」「完成が待ち遠しい」「どんな味がするんだろう？」「季節感があって憧れます」「私も真似して作ってみたい」「スパイスたっぷりの梅コーラの味が気になる」「丁寧な暮らしぶりで尊敬します」「健康的で体にも良さそうですね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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