巨人の吉川尚輝内野手がジャイアンツ球場で行われた残留練習に参加した。１５日に出場選手登録を抹消されていた。ノックやフリー打撃、ロングティーなどメニューをこなし「しっかり打てるように頑張ります」と気合を入れた。

今季はここまで出場３６試合で打率２割１分５厘、１本塁打、５打点。なかなか数字が上がらず、首脳陣と話し合いを重ねての２軍降格となった。納得できない当たりもあり「技術不足だと思うし、（故障班だったため）キャンプもやっていないので。そこもしっかりこの期間やりたい」と量をこなすことをテーマに取り組んでいく。

昨年１０月に両股関節の手術を受け、春季キャンプは３軍で調整。約５か月のリハビリを経て４月５日の３軍戦・航空自衛隊千歳戦（Ｇ球場）で実戦復帰した。下半身のコンディション不良で離脱した石塚と入れ替わる形で同月２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）から１軍に合流していた。「新しい体に早く適応したい気持ちもありつつ、何が正解かわからない。そのなかでやっていかないといけないのがこの仕事。この時間をいい時間にしたい」と心境を明かした。