◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は初戦を迎え、アルジェリア（同２８位）に３―０で勝利。ＦＷリオネル・メッシがハットトリックの活躍を見せ、アルジェリアのＤＦアイサ・マンディ主将は「違いとなったのは、彼らに決定力のある選手がいたことだ。ほぼすべてのチャンスをゴールにしてしまう」と、３８歳の“神の子”に脱帽した。

前半２７分に先制点を挙げたメッシは、グラウンドを退く後半３５分までに圧巻の３発。快勝に貢献した。マンディ主将は前半にメッシからチャージを受け、ふくらはぎ付近を足裏で踏まれて悶絶の表情を浮かべていたが、試合後は「彼は史上最高の選手かもしれないんだ」と、史上初の６大会連続出場を果たした相手主将へ敬意を示した。

Ｗ杯通算得点を１６に伸ばし、元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ最多得点記録に並んだメッシ。チームを大会２連覇へ導くべく、絶好のスタートを切った。マンディ主将は「恐るべき決定力だよ。分かっていたことだけどね。できるだけ抑えようとしたけど、うまくいかなかった。彼はあまりにも上回っていた」と、ただただ称賛の言葉をおくるしかなかった。

◆Ｗ杯歴代通算得点

（１）１６＝クローゼ（ドイツ）、※メッシ（アルゼンチン）

（３）１５＝ロナウド（ブラジル）

（４）１４＝ミュラー（西ドイツ）、※エムバペ（フランス）

（６）１３＝フォンテーヌ（フランス）

（７）１２＝ペレ（ブラジル）

（８）１１＝クリンスマン（西ドイツ）、コチシュ（ハンガリー）

（１０）１０＝バティストゥータ（アルゼンチン）、クビジャス（ペルー）、ラトー（ポーランド）、リネカー（イングランド）、ミュラー（ドイツ）、ラーン（西ドイツ）

◆メッシの大会別ゴール

▽０６年ドイツＷ杯 １得点（８強）

▽１０年南アフリカＷ杯 ０得点（８強）

▽１４年ブラジルＷ杯 ４得点（準優勝）

▽１８年ロシアＷ杯 １得点（１６強）

▽２２年カタールＷ杯 ７得点（優勝）