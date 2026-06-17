ビートたけし、世界的ミュージシャンが「会いたいって家に来たのよ」 夫妻で対面→貴重ショット
お笑いタレントのビートたけしが、15日放送の日本テレビ系バラエティー『世界まる見え！テレビ特捜部』に出演。グラミー賞を4回受賞した世界的ミュージシャンのザ・ウィークエンドが、自宅に来たことを打ち明けた。
【写真】超貴重！ビートたけし、世界的ミュージシャンと夫妻で対面
たけしが「ウィークエンドが会いたいって言って、オレん家に来たのよ」と明かすと、所ジョージが「そもそも（たけしは）ウィークエンドのことを、お笑いの人だと思っているのよ」と笑顔でツッコミ。
岩田絵里奈アナが「グラミー賞を受賞した方です」と同調すると、たけしが「お姉ちゃんは知っているんだろう？」とコメント。岩田アナが「岩田です（笑）！そろそろ名前覚えてください」とツッコミを入れるなど、和やかなムードでトークが進んだ。
たけしは続けて「オレん家に来て、そのまま食事に行って。そうしたら、みんな知っているんだよ。（ウィークエンドの）手土産はね…サインをしたレコードとか」とあっさりと告白。会場から驚きの声が上がっていた。
ザ・ウィークエンドは、自身のインスタグラムを通じて、たけし夫妻と対面を果たしたことを写真を添えて報告していた。
【写真】超貴重！ビートたけし、世界的ミュージシャンと夫妻で対面
たけしが「ウィークエンドが会いたいって言って、オレん家に来たのよ」と明かすと、所ジョージが「そもそも（たけしは）ウィークエンドのことを、お笑いの人だと思っているのよ」と笑顔でツッコミ。
たけしは続けて「オレん家に来て、そのまま食事に行って。そうしたら、みんな知っているんだよ。（ウィークエンドの）手土産はね…サインをしたレコードとか」とあっさりと告白。会場から驚きの声が上がっていた。
ザ・ウィークエンドは、自身のインスタグラムを通じて、たけし夫妻と対面を果たしたことを写真を添えて報告していた。