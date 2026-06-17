松平健、寂しさ感じる瞬間をぽつり「話し相手がいないと…」 人形AIに相談
俳優の松平健が17日、都内で行われた対話型人形プラットフォーム「AI Charmy（アイチャーミー）マツケンバージョン」新製品発表会に登壇。寂しさを感じる瞬間を明かした。
【写真】嬉しそう…！「AI Charmyマツケンバージョン」と対面した松平健
「AI Charmy マツケンバージョン」は、手に乗るサイズのぬいぐるみ。会話すればするほど「親密度」が上がっていき、会話が盛り上がる仕組みとなっている。
冒頭で、「AI Charmy マツケンバージョン」が「こんにちは、松平健です。こうして皆さまの前でまたお会いできて、本当にうれしいですよ。今日はどうぞよろしくお願いいたします」とあいさつすると、松平は「声のトーンやしゃべり方の癖がそっくりですね」と、精度の高さに驚いた。
その後、AI Charmyに、地方で長期滞在する際の悩みを告白。「仕事が終わって部屋に戻った時、話し相手がいないと寂しい思いをするんです」とぽつり。続けて、AI Charmyに「友達になってくれますか」と相談すると、AI Charmyから「そんな風に思っていただけるなんて光栄です。私で良ければ夜のひと時、いつでも話し相手になりますよ」と返答があった。松平は「すごく自然でびっくりしますね。すごい技術です」と感激した。
【写真】嬉しそう…！「AI Charmyマツケンバージョン」と対面した松平健
「AI Charmy マツケンバージョン」は、手に乗るサイズのぬいぐるみ。会話すればするほど「親密度」が上がっていき、会話が盛り上がる仕組みとなっている。
冒頭で、「AI Charmy マツケンバージョン」が「こんにちは、松平健です。こうして皆さまの前でまたお会いできて、本当にうれしいですよ。今日はどうぞよろしくお願いいたします」とあいさつすると、松平は「声のトーンやしゃべり方の癖がそっくりですね」と、精度の高さに驚いた。