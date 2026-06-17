NHKの井上樹彦会長（68）が17日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、オランダ戦でも話題となったサッカーW杯北中米大会の日本代表戦の解説を務める本田圭佑（40）について言及した。

会見冒頭、W杯の熱戦について触れた井上会長は「解説とアナウンサーの実況が、試合展開と連動しながら一体となって、視聴者に強い印象と感動を与えたと思っております。解説では本田さんの実体験に基づいた率直なコメントが非常に印象的で、視聴者の皆さんからも多くの共感を得られたのではないかと思っております」と実況の小宮山晃義アナウンサーも含めて評価。「加えて、選手の目線での一つひとつのプレーを見事に解説し、大変参考になりました」としたうえで「NHKの放送を大変魅力的なものにしていただいたということで感謝しております」と感謝した。

また「本田さんはW杯3大会連続で出場、しかも今も現役でされているということで、ぜひ日本代表の戦いぶりを細かいところ、具体的によみ解いてもらえればと思ってお願いしました」と本田起用の意図を説明。「初戦のオランダ戦では、一つひとつ自分自身の言葉で、率直に話していただいたことが非常に印象的でした。選手目線のストレートな語り口は、視聴者の皆さんにも親しみやすい解説だったのではないか」と評価した。

同局は今大会の日本代表の全試合を地上波とBSで生中継。14日（同15日）の初戦オランダ戦、25日（同26日）の第3戦スウェーデン戦は地上波で、20日（同21日）の第2戦チュニジア戦はBSで生中継する。勝ち上がりにより決勝トーナメント1回戦はBSで生中継、2回戦以降の試合は全て地上波で生中継する。本田はNHKでは初戦のオランダ戦に続き、第3戦のスウェーデン戦も解説。第2戦のチュニジア戦は日本テレビで解説を務める。

初戦も本田の解説は大反響。同局公式Xは試合後に「本田圭佑さんの解説 もくじです 画像と共にきょうの【日本 × オランダ】の試合を配信でお楽しみいただけます」とつづり、オランダ戦で本田が発言した解説“語録”を、発言した時間とともに前後半に分け時系列で詳細な表にまとめた画像を添えて投稿したことも話題となった。

本田は10年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会のW杯3大会に出場。前回22年カタール大会ではABEMAなどの中継で“解説者デビュー”を果たし、独自ワード満載の解説が大きな話題を呼んだ。

起業家、投資家としても活動する中、4月にはシンガポール1部ジュロンと今夏に開幕する26〜27年シーズンの契約を締結するなど、独自の路線を突き進んでいる。