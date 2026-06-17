俳優・山村紅葉による初の小説『祇園の秘密 血のすり替え』が、2026年6月17日に双葉社より発売された。また、刊行を記念したトーク＆サイン会が7月4日に京都・キャンパスプラザ京都で開催される。

【画像】山村紅葉が2頭身に！ 「招福もみたんステッカー」

本作は、“ミステリーの女王”と称された山村美紗の娘である山村紅葉が、母が筆を置いた65歳という節目の年齢で世に送り出すデビュー作。

物語は、由緒ある家に生まれた人間たちが背負う宿命と選択を軸に展開。京都を舞台に、伝統芸能を継ぐものならではの美しさと閉鎖性、そして人間の欲望と葛藤が交錯する愛憎ミステリー。伝統を守るための決断が、やがて次の世代へ思いもよらぬ影響を及ぼす様が描かれる。

刊行記念イベントはトークイベントとサイン会の2部構成。参加には、京都府または滋賀県のイベント参加券取扱い書店にて『祇園の秘密 血のすり替え』1冊と参加料を含めた3,000円（税込）を支払い、イベント参加券を受け取る必要がある。当日、会場での販売は行われない。

あわせて、京都府または滋賀県の対象店舗にて本作を購入した希望者に「招福もみたんステッカー」プレゼントのキャンペーンも実施される。数量限定で、無くなり次第終了となる。

（文=リアルサウンド ブック編集部）