開催：2026.6.17

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 5 - 6 [パイレーツ]

MLBの試合が17日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとパイレーツが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジャック・パーキンス、対するパイレーツの先発投手はミッチ・ケラーで試合は開始した。

1回裏、6番 ザカリー・ゲロフ 3球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 1-0 PIT、さらにファーストが悪送球でアスレチックス得点 ATH 3-0 PIT、7番 ローレンス・バトラー 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 4-0 PIT

4回表、5番 ニコラス・ゴンザレス 初球を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 ATH 4-1 PIT

6回表、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってセンターへのホームランでパイレーツ得点 ATH 4-2 PIT、6番 エンディ・ロドリゲス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 ATH 4-3 PIT

6回裏、6番 ザカリー・ゲロフ 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 5-3 PIT

7回表、3番 ブライアン・レイノルズ 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 ATH 5-5 PIT

9回表、2番 ブランドン・ロー 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 ATH 5-6 PIT

試合は5対6でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのメイソン・モンゴメリーで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はアスレチックスのエルビス・アルバラドで、ここまで2勝1敗2S。パイレーツのソトにセーブがつき、4勝1敗11Sとなっている。

ここまでアスレチックスは36勝37敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方パイレーツは37勝37敗で9.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-17 13:50:21 更新