Kodak製品の正規ライセンシー、香港Reto社運営のKodak公式ECサイトで、「Kodak Charmera」の新しいブラインドボックス「Millennium」の予約が始まっている。価格は34.99ドル（約5,609円）。配送先として日本の住所も選べる。

今回の外装デザインは7種類。1987年から2000年の世俗をイメージしたとみられ、レトロ・フューチャーな雰囲気が濃い意匠になっている。デジタル機器が生活に溶け込み始めた2000年代初頭の雰囲気が強く感じられるものだ。

ドットが感じられる「Pixel Filter」を含む7種類のフィルターと、4種類のフレームを内蔵している。

「Kodak Charmera」は、1⁄4インチCMOSセンサーを搭載するキーチェーンタイプの小型デジタルカメラ。どのデザインを引き当てるかが購入時までわからない引き当て式の販売方式や、往年のデジタルカメラを思わせる画質などが話題となり、2025年に日本でも大いに話題になった。

イメージセンサー：1⁄4インチCMOSセンサー レンズ：35mm F2.4 インターフェイス：USB Type-C メモリーカード：microSDメモリーカード 静止画：JPEG、1,440×1,080（160万画素） 動画：AVI、30fps バッテリー：充電式（200mAh） 素材：ABS 外形寸法：58×24.5×20mm 重量：30g 推奨年齢：15歳以上