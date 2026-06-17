しょうがの風味ですっきり！レンチンで作る「厚揚げとしいたけのさっぱりあえ」
【画像で見る】レンジでサッと作る厚揚げの副菜「厚揚げとしいたけのさっぱりあえ」
厚揚げというと煮物など煮込んで使うイメージがありますが、レンチン調理でも簡単におかずを作ることができます。今回ご紹介するのは、しょうがとポン酢しょうゆでさっぱりと食べられる副菜です。コンロでメインのおかずを調理している間にレンジで1品を完成させられます。
■厚揚げとしいたけのさっぱりあえ
しょうがの風味ですっきりとした後味
厚揚げ...1枚（約180g）
しいたけ...5枚
おろししょうが...小さじ1
白いりごま...小さじ1
ポン酢じょうゆ...大さじ2
片栗粉
【作り方】
1．厚揚げはペーパータオルで押さえ、余分な油を除く。横半分に切り、縦6等分に切る。しいたけは縦4等分に切る。ともにポリ袋に入れ、片栗粉小さじ1を加えて口を閉じ、振りながら全体にまぶす。
2．耐熱皿に広げ、しょうが、白いりごま、ポン酢じょうゆと、水大さじ2を回しかける。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で約3分加熱する。そのまま約1分おき、よくあえる。
（レシピ考案／上島亜紀 1人分165kcal／塩分1.4g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
※この付録は、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
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存在感のある厚揚げとしいたけで、しっかりと食べごたえのある副菜です。
撮影／澤木央子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美