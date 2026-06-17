厚揚げとしいたけのさっぱりあえ


【画像で見る】レンジでサッと作る厚揚げの副菜「厚揚げとしいたけのさっぱりあえ」

厚揚げというと煮物など煮込んで使うイメージがありますが、レンチン調理でも簡単におかずを作ることができます。今回ご紹介するのは、しょうがとポン酢しょうゆでさっぱりと食べられる副菜です。コンロでメインのおかずを調理している間にレンジで1品を完成させられます。

■厚揚げとしいたけのさっぱりあえ

しょうがの風味ですっきりとした後味

すっきりとした後味のしょうが風味


【材料・2人分】

厚揚げ...1枚（約180g）

しいたけ...5枚

おろししょうが...小さじ1

白いりごま...小さじ1

ポン酢じょうゆ...大さじ2

片栗粉

【作り方】

1．厚揚げはペーパータオルで押さえ、余分な油を除く。横半分に切り、縦6等分に切る。しいたけは縦4等分に切る。ともにポリ袋に入れ、片栗粉小さじ1を加えて口を閉じ、振りながら全体にまぶす。

2．耐熱皿に広げ、しょうが、白いりごま、ポン酢じょうゆと、水大さじ2を回しかける。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で約3分加熱する。そのまま約1分おき、よくあえる。

（レシピ考案／上島亜紀　1人分165kcal／塩分1.4g）

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

※この付録は、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

＊　＊　＊

存在感のある厚揚げとしいたけで、しっかりと食べごたえのある副菜です。

撮影／澤木央子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美