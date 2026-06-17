17日14時現在の日経平均株価は前日比438.05円（0.63％）高の6万9842.55円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1123、値下がりは401、変わらずは34と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を193.09円押し上げている。次いでレーザーテク <6920>が77.64円、イビデン <4062>が75.09円、ファストリ <9983>が60.34円、ＴＤＫ <6762>が22.63円と続く。



マイナス寄与度は183.43円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が69.99円、リクルート <6098>が17.1円、オリンパス <7733>が6.37円、住友電 <5802>が5.36円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は機械で、以下、ガラス・土石、銀行、建設と続く。値下がり上位には海運、情報・通信、鉄鋼が並んでいる。



※14時0分8秒時点



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