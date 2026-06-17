本拠地レイズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第3打席で15号本塁打を中堅に運んだ。打たれた相手投手も、この一発に脱帽している。

6回の先頭打者、初球を仕留めた。レイズ先発のドルー・ラスムセン投手の真ん中に入ったカットボールを捉えると、あっという間にバックスクリーンに飛び込んだ。打球速度106.9マイル（約172キロ）、飛距離427フィート（約130.2メートル）の特大弾だった。

レイズ地元放送局「レイズTV」試合後番組では、ラスムセンのロッカーでのインタビューを公開した。その中でラスムセンは、報道陣から前打席に打ち取っていたカットボールを狙い打たれた事に対して、「ショウヘイ・オオタニには脱帽ですね。史上最高の選手の一人ですが…」と水を向けられている。

打たれた瞬間には、打球を見上げて失投を悔やむかのような様子を見せていたラスムセンは、「いい選手だよね」と脱帽。続けて「彼には明るい未来が待っていると思うよ」と、まるで期待の若手について評するかのようなジョークを飛ばし、記者からは笑いが起きていた。

この1点が決勝点となり、チームは1-0で勝利。大谷は4打数1安打1打点だった。



（THE ANSWER編集部）