山本彩、笑福亭鶴瓶とまさかリンクコーデ披露 『ザ！世界仰天ニュース』出演で「アルティメットスーパーレアお芝居シーン」
元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が17日、自身のインスタグラムを更新。16日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』に出演したことを報告した。
【写真】笑福亭鶴瓶とのまさかリンクコーデを披露した山本彩
山本は「仰天ニュースありがとうございました」と伝え、「スタジオではまさかの鶴瓶師匠とリンクコーデでした（笑）」とお互いにホワイトでまとめたコーディネートの笑福亭鶴瓶（74）との2ショットをアップした。
番組では再現ドラマにも挑戦した山本。「そして、私のアルティメットスーパーレアお芝居シーンはいかがでしたか あんなに嘔吐いたのは人生で初めてでした（笑）」と撮影の裏話を明かした。
山本は大好きな炭酸水と間違えて洗剤を飲んでしまった女性を演じた。ドラマ内では、何度もえづくシーンを熱演した。
【写真】笑福亭鶴瓶とのまさかリンクコーデを披露した山本彩
山本は「仰天ニュースありがとうございました」と伝え、「スタジオではまさかの鶴瓶師匠とリンクコーデでした（笑）」とお互いにホワイトでまとめたコーディネートの笑福亭鶴瓶（74）との2ショットをアップした。
番組では再現ドラマにも挑戦した山本。「そして、私のアルティメットスーパーレアお芝居シーンはいかがでしたか あんなに嘔吐いたのは人生で初めてでした（笑）」と撮影の裏話を明かした。
山本は大好きな炭酸水と間違えて洗剤を飲んでしまった女性を演じた。ドラマ内では、何度もえづくシーンを熱演した。