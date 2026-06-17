34歳美人社長の”婚活”を休井美郷ら仲間が応援 “年収3000万円のハイスぺ経営者”が黄皓に不安を吐露「好きかどうかもわからなくなってる」
婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）の最終回となる第8話が、16日に放送された。
【動画】黄皓らに相談する“年収3000万円のハイスぺ経営者”
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。
ついに30日間の婚活プログラムが終了し、運命の“結婚式”を迎えた最終回では、祭壇に立つ直前までのリアルな葛藤と、究極の決断を下す姿が描かれた。
年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキと34歳美人経営者・あやかのデートには、あやかの友人として人気婚活番組への出演経験を持つ実業家・黄皓、タレント・休井美郷、鍼灸師・藤原望未の3人が登場。友人たちから「お互いの第一印象と今の印象は？」と問われたヒロキは、「最初の印象はおしとやか系かと思った。今はぶっ飛んでるって感じてますね」と本音を漏らす。
さらにヒロキが、あやかの「相手を試すような行動」「壁にぶつかった時に“他の人を見る”という選択をとる姿勢」に不信感を抱いていることを語ると、黄皓は「出会って間もない2人が“結婚”とかに向き合う時、『相手は本当に自分を好きなのかな？』って常に不安がよぎる」「（あやかの行動は）『私のこと好きなんだよ』っていうのを節々から感じたくてやってるだけ。『この人は私が好きなんだ』ってわかれば、そんなことする必要がなくなる」と、あやかの心情を代弁。休井も「仕事に対してはすごい真面目だし、友達に対しても優しい。すごくいい子」と優しくフォローするなど、あやかの婚活を応援した。
さらに黄皓と男性2人きりになったヒロキが「正直めちゃくちゃ悩んでる」「信用を失ったことで、好きかどうかもわからなくなってる」と苦しい胸の内を吐露する場面も。これに対し黄皓は「最後の1週間って、毎日気持ちが違う」「『この人しかいない』って思ってた人が、ちょっとしたことで『この子なのかもしれない』とか」と、自身の婚活番組出演時の思いを回顧。
そして、「最後の数日間って半端じゃない気持ちの動きがある」「奇跡は起きないかもしれない。でも、起きるかもしれない」と、悩めるヒロキの背中を押すアドバイスを送った。
婚活に向き合ってきた女性3人が純白のウエディングドレスに身を包み、ついに最後の決断の時を迎えた最終回。30日間の婚活の末、3人が選んだ未来とは。
【動画】黄皓らに相談する“年収3000万円のハイスぺ経営者”
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
ついに30日間の婚活プログラムが終了し、運命の“結婚式”を迎えた最終回では、祭壇に立つ直前までのリアルな葛藤と、究極の決断を下す姿が描かれた。
年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキと34歳美人経営者・あやかのデートには、あやかの友人として人気婚活番組への出演経験を持つ実業家・黄皓、タレント・休井美郷、鍼灸師・藤原望未の3人が登場。友人たちから「お互いの第一印象と今の印象は？」と問われたヒロキは、「最初の印象はおしとやか系かと思った。今はぶっ飛んでるって感じてますね」と本音を漏らす。
さらにヒロキが、あやかの「相手を試すような行動」「壁にぶつかった時に“他の人を見る”という選択をとる姿勢」に不信感を抱いていることを語ると、黄皓は「出会って間もない2人が“結婚”とかに向き合う時、『相手は本当に自分を好きなのかな？』って常に不安がよぎる」「（あやかの行動は）『私のこと好きなんだよ』っていうのを節々から感じたくてやってるだけ。『この人は私が好きなんだ』ってわかれば、そんなことする必要がなくなる」と、あやかの心情を代弁。休井も「仕事に対してはすごい真面目だし、友達に対しても優しい。すごくいい子」と優しくフォローするなど、あやかの婚活を応援した。
さらに黄皓と男性2人きりになったヒロキが「正直めちゃくちゃ悩んでる」「信用を失ったことで、好きかどうかもわからなくなってる」と苦しい胸の内を吐露する場面も。これに対し黄皓は「最後の1週間って、毎日気持ちが違う」「『この人しかいない』って思ってた人が、ちょっとしたことで『この子なのかもしれない』とか」と、自身の婚活番組出演時の思いを回顧。
そして、「最後の数日間って半端じゃない気持ちの動きがある」「奇跡は起きないかもしれない。でも、起きるかもしれない」と、悩めるヒロキの背中を押すアドバイスを送った。
婚活に向き合ってきた女性3人が純白のウエディングドレスに身を包み、ついに最後の決断の時を迎えた最終回。30日間の婚活の末、3人が選んだ未来とは。